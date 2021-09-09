09.09.2021 | 10:46

В среду, 8 сентября, в Пензенской области пропали трое детей. Инцидент произошел в Сурске Городищенского района.

По словам очевидца, ребята в возрасте 7, 8 и 10 лет около 16:00 ушли в неизвестном направлении из дома на улице Ленина, расположенного вблизи лесного массива. Когда дети не вернулись домой, их объявили в розыск.

В полночь сообщение о пропаже несовершеннолетних поступило в ГБУ ППСЦ.

«Оперативно прибыв в штаб и согласовав действия, спасатели присоединились к поиску детей», - рассказали представители пожарно-спасательного центра.

В 2:20 поступила информация, что детей нашли в соседнем селе. После этого спасатели убыли к месту дислокации.