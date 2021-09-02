На улице Пушкина человек на электросамокате попал в ДТП

02.09.2021 | 16:35

В четверг, 2 сентября, в Пензе произошла авария с участием ездока на электросамокате. Фото с места происшествия появилось в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен пешеходный переход на пересечении улиц Пушкина (нечетная сторона) и Ставского. На проезжей части лежит самокат, рядом стоят Nissan и спецавтомобиль ДПС.

«Улица Пушкина, ДТП. Время 16:00», - пояснил автор снимков.

Пензенцев не раз предупреждали о том, что при катании на самокате необходимо соблюдать особую осторожность, однако не все это понимают. Например, 1 сентября на улице Антонова мальчик в черной одежде выехал на переход после того, как зажегся красный свет. Машины двинулись, но ребенка на самокате это не испугало. Он добрался до середины проезжей части, пропустил один автомобиль и продолжил движение.

10 августа на Индустриальной улице в Заречном 35-летняя автолюбительница наехала на 37-летнего мужчину и 9-летнюю девочку, ехавших на электросамокате. Медики оказали мужчине помощь на месте, а ребенка доставили в больницу и госпитализировали.

Улица Пушкина в Пензе является одной из самых оживленных магистралей. В связи с этим здесь нередки ДТП, иногда с летальным исходом. Так, 28 августа 32-летний водитель автомобиля Mazda насмерть сбил 65-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по зебре.