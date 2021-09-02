Происшествия

На улице Пушкина человек на электросамокате попал в ДТП

Печать

В четверг, 2 сентября, в Пензе произошла авария с участием ездока на электросамокате. Фото с места происшествия появилось в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен пешеходный переход на пересечении улиц Пушкина (нечетная сторона) и Ставского. На проезжей части лежит самокат, рядом стоят Nissan и спецавтомобиль ДПС.

«Улица Пушкина, ДТП. Время 16:00», - пояснил автор снимков.

Пензенцев не раз предупреждали о том, что при катании на самокате необходимо соблюдать особую осторожность, однако не все это понимают. Например, 1 сентября на улице Антонова мальчик в черной одежде выехал на переход после того, как зажегся красный свет. Машины двинулись, но ребенка на самокате это не испугало. Он добрался до середины проезжей части, пропустил один автомобиль и продолжил движение.

10 августа на Индустриальной улице в Заречном 35-летняя автолюбительница наехала на 37-летнего мужчину и 9-летнюю девочку, ехавших на электросамокате. Медики оказали мужчине помощь на месте, а ребенка доставили в больницу и госпитализировали.

Улица Пушкина в Пензе является одной из самых оживленных магистралей. В связи с этим здесь нередки ДТП, иногда с летальным исходом. Так, 28 августа 32-летний водитель автомобиля Mazda насмерть сбил 65-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по зебре.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте