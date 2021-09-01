Происшествия

Пензенцам перечислили причины летних ДТП, в которых пострадали дети

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За лето в ДТП в Пензе пострадало 35 детей. Информацию обнародовало отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Всего в областном центре за июнь - август зарегистрировали 31 аварию с участием несовершеннолетних. В их числе 21 ДТП с детьми-пассажирами, 5 наездов на пешеходов и 5 - на велосипедистов.

Основной причиной происшествий с участием маленьких пассажиров, по словам специалистов, являются такие нарушения, как несоблюдение очередности при проезде перекрестков, игнорирование дорожных знаков, несоблюдение дистанции.

Ребята-пешеходы, попавшие под машины, часто пересекали проезжую часть вне зоны действия зебры, на самокате, перебегали дорогу, внезапно появлялись из-за стоящей машины.

«В связи с началом нового учебного года Госавтоинспекция обращает внимание родителей на безопасность юных участников дорожного движения, в очередной раз информирует о необходимости ежедневно напоминать детям о правилах поведения вблизи проезжей части. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы», - напомнили пензенцам в отделении пропаганды.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

внезапно появлялись из-за стоящей машины.
так в городе полно припаркованных на дорогах авто с нарушением ПДД, ГИБДД с ними что то делает? Например на улице Лядова водители решили что дорога это их парковка, поэтому для водителей всегда неожиданность появление на ней пешеходов.

Гость||

урок арифметики,а надо бы пдд......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ребята-пешеходы, попавшие под машины, часто пересекали проезжую часть вне зоны действия зебры, на самокате, перебегали дорогу, внезапно появлялись из-за стоящей машины.
Какие меры были приняты в отношении мамочек?

Гость||

Гость писал(a):

Какие меры были приняты в отношении мамочек?
Они же яжематери. С ними не связываются.

Имя: Гость
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