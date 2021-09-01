Пензенцам перечислили причины летних ДТП, в которых пострадали дети

01.09.2021 | 12:29

За лето в ДТП в Пензе пострадало 35 детей. Информацию обнародовало отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Всего в областном центре за июнь - август зарегистрировали 31 аварию с участием несовершеннолетних. В их числе 21 ДТП с детьми-пассажирами, 5 наездов на пешеходов и 5 - на велосипедистов.

Основной причиной происшествий с участием маленьких пассажиров, по словам специалистов, являются такие нарушения, как несоблюдение очередности при проезде перекрестков, игнорирование дорожных знаков, несоблюдение дистанции.

Ребята-пешеходы, попавшие под машины, часто пересекали проезжую часть вне зоны действия зебры, на самокате, перебегали дорогу, внезапно появлялись из-за стоящей машины.

«В связи с началом нового учебного года Госавтоинспекция обращает внимание родителей на безопасность юных участников дорожного движения, в очередной раз информирует о необходимости ежедневно напоминать детям о правилах поведения вблизи проезжей части. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы», - напомнили пензенцам в отделении пропаганды.