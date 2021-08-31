Происшествия

В торговом центре на ул. Кирова в Пензе произошло короткое замыкание

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Во вторник, 31 августа, в 11:57 на пульт дежурного МЧС поступило тревожное сообщение о чрезвычайном происшествии в торговом центре «Славянский» на Кирова, 55а.

По адресу немедленно прибыли несколько пожарных расчетов. Фото с места событий тут же появились в социальных сетях.

Как оказалось, в торговой точке, расположенной в здании, произошло короткое замыкание без последующего горения. Посетителей и персонал эвакуировали до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудница одной из фирм, арендующей офис на верхнем этаже «Славянского», описала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» происходившие события.

«У нас дыма даже не было, но к нам один за другим стали заглядывать люди из офисов на нижних этажах и спрашивать, что происходит. На какой-то момент даже подумалось, уж не теракт ли у нас в центре Пензы. Но потом оказалось, что все гораздо лучше: в магазине, расположенном в подвальном помещении, было задымление», - рассказала она.

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Источник — фото № 1 - пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, № 2, 3 - https://vk.com/sova_penza
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Гость||

Дыма без огня не бывает. Это диверсия накануне выборов

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