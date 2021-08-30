Утонувший в Пензенском районе ребенок не умел плавать

Мальчик 2008 года рождения, который погиб в пруду в селе Ермоловка Пензенского района в субботу, 28 августа, использовал при купании кусок пенопласта. Плавать он не умел.
Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.
Мальчик отправился на пруд вместе с другом. Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 14:11, добавили в пресс-службе регионального УМВД.
Тело утонувшего ребенка на берег доставили водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра в тот же день.
Специалисты осмотрели погибшего. На его теле физических повреждений не было обнаружено. Для установления точных причин гибели мальчика назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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