Утонувший в Пензенском районе ребенок не умел плавать

30.08.2021 | 12:55

Мальчик 2008 года рождения, который погиб в пруду в селе Ермоловка Пензенского района в субботу, 28 августа, использовал при купании кусок пенопласта. Плавать он не умел.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Мальчик отправился на пруд вместе с другом. Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 14:11, добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Тело утонувшего ребенка на берег доставили водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра в тот же день.

Специалисты осмотрели погибшего. На его теле физических повреждений не было обнаружено. Для установления точных причин гибели мальчика назначили судебно-медицинскую экспертизу.