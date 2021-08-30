В Пензенской области во время купания утонул ребенок

30.08.2021 | 11:45

В Пензенском районе утонул 12-летний ребенок. Трагедия случилась в субботу, 28 августа, в пруду в селе Ермоловка.

Несчастье произошло на глазах у очевидца. Он обратился к правоохранителям и спасателям.

Водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра провели поиск в месте предполагаемого утопления. Тело ребенка обнаружили и доставили на берег, где передали полиции, сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

Это не первая детская смерть на воде в текущем купальном сезоне. Так, 5 августа в Спасске в пруду на глазах у приятелей утонул 17-летний подросток. 12-го числа в водоеме поселка Нефтянник погиб 15-летний мальчик. Водолазы долго не могли найти его тело из-за мутной воды.