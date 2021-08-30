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Происшествия

В Пензенской области во время купания утонул ребенок

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В Пензенском районе утонул 12-летний ребенок. Трагедия случилась в субботу, 28 августа, в пруду в селе Ермоловка.

Несчастье произошло на глазах у очевидца. Он обратился к правоохранителям и спасателям.

Водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра провели поиск в месте предполагаемого утопления. Тело ребенка обнаружили и доставили на берег, где передали полиции, сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

Это не первая детская смерть на воде в текущем купальном сезоне. Так, 5 августа в Спасске в пруду на глазах у приятелей утонул 17-летний подросток. 12-го числа в водоеме поселка Нефтянник погиб 15-летний мальчик. Водолазы долго не могли найти его тело из-за мутной воды.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Сколько километров от Ермоловки до ближайшего бассейна?

Гость||

Вот учителя гады. Это все из-за них.

Гость||

Да, ОБЖ плохо ведут. А еше всех детей обещали плавать научить в бассейнах.

Имя: Гость
Комментарий:

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