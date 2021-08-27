Происшествия

В Пензе рабочего покалечило ковшом трактора в траншее

Печать

В Пензе расследуется уголовное дело по факту травмирования 48-летнего мужчины на рабочем месте.

Инцидент произошел 12 августа возле многоэтажи на улице Терновского. Бригада должна была расчистить плиты от грунта и извлечь их, чтобы в дальнейшем отремонтировать теплопровод.

Во время расчистки рабочего прижало ковшом трактора к своду траншеи. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

кому он нужен?????? оформят бумаги, подпишут и все норм будет

Гость||

Схема то обкатанная: выяснится, что в этот день он не должен был работать, а пришел по своей инициативе и сам прыгнул в траншею. Т.е. виноват сам, а не пьяный экскаваторщик и бездарный прораб

Гость||

Да они все так работают, чтобы побыстрее, в траншее под ковшом либо под грузом подъемного крана без соблюдения всех норм безопасности. Как будто утром он сохранился.

Гость||

Гость писал(a):

Схема то обкатанная: выяснится, что
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Да они все так работают
Согласен! Все эти шайтан шарашки только гонят людей а те и рады работошить до предела способности помнить себя

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?
Вы ещё не забеременели?

Гость||

Да он и уволился из этой организации днем ранее, а пришел туда по собственной инициативе в частном порядке.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте