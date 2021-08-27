В Пензе рабочего покалечило ковшом трактора в траншее

В Пензе расследуется уголовное дело по факту травмирования 48-летнего мужчины на рабочем месте.
Инцидент произошел 12 августа возле многоэтажи на улице Терновского. Бригада должна была расчистить плиты от грунта и извлечь их, чтобы в дальнейшем отремонтировать теплопровод.
Во время расчистки рабочего прижало ковшом трактора к своду траншеи. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.
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кому он нужен?????? оформят бумаги, подпишут и все норм будет