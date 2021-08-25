Появились подробности аварии с хлебным фургоном в Заре

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 25 августа, в пензенском микрорайоне Заря.
Ранее снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - лежащий на крыше грузовик с хлебом.
По предварительным данным, ДТП случилось у дома № 121к на улице Новоселов около 7:50. 39-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением. Машина опрокинулась.
В аварии получили травмы сам автомобилист и его 37-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.
Сейчас по факту случившегося проводят проверку.
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penzainform.ru писал(a):Жители гетто остались без хлебобулочных изделий?