Появились подробности аварии с хлебным фургоном в Заре

25.08.2021 | 14:52

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 25 августа, в пензенском микрорайоне Заря.

Ранее снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - лежащий на крыше грузовик с хлебом.

По предварительным данным, ДТП случилось у дома № 121к на улице Новоселов около 7:50. 39-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением. Машина опрокинулась.

В аварии получили травмы сам автомобилист и его 37-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку.