Происшествия

Появились подробности аварии с хлебным фургоном в Заре

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Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области прокомментировали аварию, которая случилась в среду, 25 августа, в пензенском микрорайоне Заря.

Ранее снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - лежащий на крыше грузовик с хлебом.

По предварительным данным, ДТП случилось у дома № 121к на улице Новоселов около 7:50. 39-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением. Машина опрокинулась.

В аварии получили травмы сам автомобилист и его 37-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку.

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Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Появились подробности аварии с хлебным фургоном в Заре
Жители гетто остались без хлебобулочных изделий?

Гость||

Опять местному идиоту удалось начудить на ровном месте.

Гость||

Там место не ровное,горка.

Гость||

Скорость прохождения поворота была большой , да грязь которую нанесли с проселка , вот его и вынесло на обочину где он и перевернулся. З

Гость||

Что они в хлеб то добавляют?

Гость||

Гость писал(a):

Жители гетто остались без хлебобулочных изделий?
В наличии есть всё необходимое, бухло и фалосы. А без булок проживут.

Имя: Гость
Комментарий:

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