В пензенском микрорайоне Заря у магазина перевернулся грузовик

25.08.2021 | 09:31

В среду, 25 августа, очевидец в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о ДТП с грузовым автомобилем в пензенском микрорайоне Заря.

В объектив его камеры попала машина, лежащая на крыше вверх колесами. Груз, предназначенный, по всей видимости, для магазина, рассыпался.

«Около «Скидкино». Время 8:30», - отметил автор кадров.

На месте работала пожарная бригада. Пострадали ли в аварии люди, пока неизвестно. Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, в настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

22 мая на улице Карпинского в Пензе после столкновения с другим автомобилем на крышу перевернулась «Лада-Ларгус». Всего участниками аварии стали водители четырех машин. Трех человек госпитализировали, один, пассажир «Лады», погиб на месте.