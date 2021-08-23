В Пензенской области ищут женщину с металлической тростью

23.08.2021 | 20:40

В Пензенской области объявили в розыск 29-летнюю женщину. Место нахождения Елизаветы Андреевны Давыдовой неизвестно с 6 августа, однако ориентировку распространили только в понедельник, 23-го числа.

По данным волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост женщины 165 см, телосложение худощавое, волосы рыжие до плеч, глаза голубые.

Во что она одета, не уточняется. С собой имеет металлическую трость.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев добровольцы.

Сообщить о возможном месте нахождения женщины можно и по телефону 112.