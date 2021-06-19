В Кузнецком районе Opel столкнулся с «Приорой» и улетел в кювет

19.06.2021 | 11:21

Вечером в пятницу, 18 июня, в Кузнецком районе случилось серьезное ДТП. Видео с места событий размещено в соцсети Instagram.

Очевидец написал, что авария произошла между селом Ульяновка и поселком городского типа Евлашево, где столкнулись «Лада-Приора» и иномарка.

«В результате аварии сильно пострадала водительская часть отечественного автомобиля, а второй участник ДТП угодил в кювет. Информация о пострадавших отсутствует. Скорой помощи на месте происшествия пока не наблюдается. Вероятно, авария произошла недавно. Время 23:33», - описал происходящее автор поста.

Подробности инцидента рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 23:20 на 768-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и Opel Vectra, который после столкновения слетел в кювет. Обоими машинами управляли мужчины-ровесники 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля Opel получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.