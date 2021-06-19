Происшествия

В Кузнецком районе Opel столкнулся с «Приорой» и улетел в кювет

Печать

Вечером в пятницу, 18 июня, в Кузнецком районе случилось серьезное ДТП. Видео с места событий размещено в соцсети Instagram.

Очевидец написал, что авария произошла между селом Ульяновка и поселком городского типа Евлашево, где столкнулись «Лада-Приора» и иномарка.

«В результате аварии сильно пострадала водительская часть отечественного автомобиля, а второй участник ДТП угодил в кювет. Информация о пострадавших отсутствует. Скорой помощи на месте происшествия пока не наблюдается. Вероятно, авария произошла недавно. Время 23:33», - описал происходящее автор поста.

Подробности инцидента рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 23:20 на 768-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и Opel Vectra, который после столкновения слетел в кювет. Обоими машинами управляли мужчины-ровесники 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля Opel получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — https://www.instagram.com/penza_novosti/
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте