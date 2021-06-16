Прекращены поиски пензенца, пропавшего полгода назад

16.06.2021 | 13:05

35-летний житель Пензы, которого разыскивали более полугода, найден погибшим.

4 ноября 2020 года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о месте его нахождения ничего не было известно.

В среду, 16 июня, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись: «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким».

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru рассказали, что тело мужчины было обнаружено в лесополосе в районе поселка Барковка. Информация об этом поступила в дежурную часть 13 июня в 12:05.

Ранее сообщалось, что под Кузнецком найден погибшим 56-летний мужчина, который 9 июня пропал в лесу. Его искали и волонтеры, и сотрудники полиции. Одна из версиисмерти кузнечанина - резкое ухудшение здоровья. По факту его гибели организована доследственная проверка.