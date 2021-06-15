После посещения бара на ул. Минской госпитализировали двух мужчин

15.06.2021 | 10:57

Дракой закончился вечер в баре на Минской улице в Пензе. В результате пострадали два человека.

Инцидент произошел около 22:35 в понедельник, 14 июня.

Двое молодых посетителей питейного заведения неожиданно начали скандалить, вести себя агрессивно, приставать к гостям. Их попытались успокоить два других клиента бара, но не вышло. Оба миротворца получили удары по голове.

Сотрудники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации. Вскоре на место прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Охранник указал на нетрезвых агрессоров и рассказал о случившемся.

«Для оказания помощи пострадавшим стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра мужчины 32 и 46 лет были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемых задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в полицию.