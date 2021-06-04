В массовой аварии в Пензенском районе пострадали двое малышей

04.06.2021 | 14:21

В ГИБДД прокомментировали массовую аварию, случившуюся в пятницу, 4 июня, в Пензенском районе.

Предварительно установлено, что в 11:20 на 417-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись пять машин: грузовик Volvo с 35-летним шофером, легковушка Volvo под управлением 37-летней женщины, Hyundai с 42-летним водителем, Renault Sandero с 69-летним мужчиной за рулем и Ford (данные о водителе пока не поступали).

В результате аварии пострадали двое мальчиков 2018 и 2020 года рождения и 32-летняя женщина из Ford, а также водитель легкового Volvo. Всех их с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.