В Пензенском районе случилось массовое ДТП с участием такси

04.06.2021 | 11:55

В пятницу, 4 июня, в Пензенском районе случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. О нем в соцсетях сообщил один из очевидцев.

«После поворота на Богословку (в сторону Саратова). Трупов нет, фура ударила такси, такси - Volvo, и дальше. Время 11:25», - написал он.

На выложенных снимках видно, что фура осталась на обочине, «Яндекс.Такси» вынесло в кювет, еще две жертвы цепной реакции - Hyundai и Renault - стоят на проезжей части с поврежденными задними частями. Самые сильные механические повреждения получил таксомотор.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.