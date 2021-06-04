Происшествия

В Пензенском районе случилось массовое ДТП с участием такси

Печать

В пятницу, 4 июня, в Пензенском районе случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. О нем в соцсетях сообщил один из очевидцев.

«После поворота на Богословку (в сторону Саратова). Трупов нет, фура ударила такси, такси - Volvo, и дальше. Время 11:25», - написал он.

На выложенных снимках видно, что фура осталась на обочине, «Яндекс.Такси» вынесло в кювет, еще две жертвы цепной реакции - Hyundai и Renault - стоят на проезжей части с поврежденными задними частями. Самые сильные механические повреждения получил таксомотор.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Ну вот опять папуас никому не помешал.

Гость||

Не было никогда, и вот опять!!!

Гость||

Только принудительное ограничение скорости на каждой фуре и у ездунов-шумахеров поможет спасти ситуацию. Совсем безбашенные стали.

Гость||

Там участок опасный. Очень.

Гость||

Защиты от дурака нет ((( ни ограничении скорости не великий штраф не спас ситуацию.

Гость||

Зря в России стали дороги делать ровными. Некоторых только ямы и останавливали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте