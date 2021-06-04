В Пензенском районе случилось массовое ДТП с участием такси

В пятницу, 4 июня, в Пензенском районе случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. О нем в соцсетях сообщил один из очевидцев.
«После поворота на Богословку (в сторону Саратова). Трупов нет, фура ударила такси, такси - Volvo, и дальше. Время 11:25», - написал он.
На выложенных снимках видно, что фура осталась на обочине, «Яндекс.Такси» вынесло в кювет, еще две жертвы цепной реакции - Hyundai и Renault - стоят на проезжей части с поврежденными задними частями. Самые сильные механические повреждения получил таксомотор.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Ну вот опять папуас никому не помешал.