Пензенский оперштаб сообщил о 813 смертях от COVID-19

01.06.2021 | 08:41

В Пензенской области коронавирусная инфекция привела к гибели еще пяти человек. Об этом стало известно в понедельник, 31 мая.

По данным регионального правительства, из жизни ушли двое мужчин и три женщины.

Пациентам было 75 и 71. Оба страдали артериальной гипертензией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. У младшего также был диабет II типа, лимфаденопатия и подозрение на лимфому.

Умершим женщинам - 84, 83 и 55. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У двух старших был диабет и другие хронические недуги.

Таким образом, с начала пандемии пензенцам официально сообщили о 813 смертях от коронавирусной инфекции.

«Выписаны 45 человек. Итого выздоровевших - 44 579», - уточнили в пресс-службе правительства.