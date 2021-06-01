Происшествия

Пензенский оперштаб сообщил о 813 смертях от COVID-19

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В Пензенской области коронавирусная инфекция привела к гибели еще пяти человек. Об этом стало известно в понедельник, 31 мая.

По данным регионального правительства, из жизни ушли двое мужчин и три женщины.

Пациентам было 75 и 71. Оба страдали артериальной гипертензией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. У младшего также был диабет II типа, лимфаденопатия и подозрение на лимфому.

Умершим женщинам - 84, 83 и 55. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У двух старших был диабет и другие хронические недуги.

Таким образом, с начала пандемии пензенцам официально сообщили о 813 смертях от коронавирусной инфекции.

«Выписаны 45 человек. Итого выздоровевших - 44 579», - уточнили в пресс-службе правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.. Свечас на покойниках самый выгодный бизнес в Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий
ты не устал сам от себя?

Гость||

А ты в доле или просто могилы за стакан (рыльщик) копаешь?

Вы кладбище,где горе людское,огородом называете?

Гость||

а ты хочешь стать владельцем крематория?

Гость||

где ты видел чтоб за стакан копали?

Гость||

Смертность и будет, авиасообщение с Индией не прервано.Израиль - 20 млн.населения, переболело 900 т, вакцинировано блее 60 % населения, закрыты все ковидные отделения, нулевая смертность - 20 больных за сутки, масочный режим только в магазинах и офисах.Так что всё таки происходит в России, к нам потом китайцы работать приедут ?

В Тольяти для привлечения к вакцинации лотерея будет - абонементы в спортклубы и выигрыш денежный, в Ульяновске с предпринимателями работу проводят- с 1 июля санкции.Все устали уже от перечисления трупов .Если смертность не уменьшается и ничего не делается , вывод - значит это плановое мероприятие.Ну не знаю, может медикам на этих зарплатах понравилось, как их опускать то будут.

Гость||

Почему никто не говорит что под шумок упразднена Конвенция ООН от 1948г, ст13 каждый человек имеет право на свободу передвижения, имеет право выбора места проживания, имеет право покидать свою страну и возвращается в свою страну! Конвенция принята по итогам победы над Фашизмом! Фашизм вернулся?

Гость||

Гость писал(a):

а ты хочешь стать владельцем крематория?
Владельцем должен быть город.

Имя: Гость
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