В регионе число жертв коронавируса превысило 800

30.05.2021 | 08:31

В субботу, 29 мая, в Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Жертвами инфекции стали пять пациентов: двое мужчин и три женщины.

Скончались жительницы области 86 (две) и 60 лет. Пациентки страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертензией.

Также погибли 60-летний и 66-летний мужчины. Среди хронических заболеваний скончавшихся указаны хронический обструктивный бронхит, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.

Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 803.

За сутки медики выписали 47 человек. Всего с начала эпидемии вирус побороли 44 491.