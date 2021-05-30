В регионе число жертв коронавируса превысило 800

В субботу, 29 мая, в Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Жертвами инфекции стали пять пациентов: двое мужчин и три женщины.
Скончались жительницы области 86 (две) и 60 лет. Пациентки страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертензией.
Также погибли 60-летний и 66-летний мужчины. Среди хронических заболеваний скончавшихся указаны хронический обструктивный бронхит, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.
Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 803.
За сутки медики выписали 47 человек. Всего с начала эпидемии вирус побороли 44 491.
Почему не строят крематорий хотя бы для инфекционных трупов за госсредства? Кому выгодно распространение заразы и кто на этом наживается? Смерть и похороны людей,
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