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Происшествия

В регионе число жертв коронавируса превысило 800

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В субботу, 29 мая, в Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Жертвами инфекции стали пять пациентов: двое мужчин и три женщины.

Скончались жительницы области 86 (две) и 60 лет. Пациентки страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертензией.

Также погибли 60-летний и 66-летний мужчины. Среди хронических заболеваний скончавшихся указаны хронический обструктивный бронхит, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.

Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 803.

За сутки медики выписали 47 человек. Всего с начала эпидемии вирус побороли 44 491.

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Гость||

Почему не строят крематорий хотя бы для инфекционных трупов за госсредства? Кому выгодно распространение заразы и кто на этом наживается? Смерть и похороны людей,

сегодня самый доходный бизнес в Пензе? Постройте колумбарии на Н- Западном и в Чемодановке.

Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

Хватит врать, что от короны они умерли.Это корона, сопутствующее заболевание.

Гость||

Да, ковиду тыщи лет реально. Однако не так страшен, как отморозки малюют (для своего бизнеса). Это обычное ОРВИ.

А вот маски и вакцина - это да, тихий ужас.. Травма психики, обездвижение и паралич, заражение пневмококом.

Гость||

А какая разница корона сопутствующей или основное если результат один.

Гость||

Всё стабильно, всех всё устраивает.Пенсионеры дохнут, президент в Сочах - всё нормально.Сейчас в медицине бардак, вроде как медмков благодарить должны и зарплаты хорошие , а толку нет.И то что сваливают всё на атеросклероз и т д согласитесь выглядит глупо и наивно.Так и хочется спросить - Где результат ?Почему смертность не уменьшается ?

Гость||

Гость писал(а):

> А какая разница корона сопутствующей или основное если результат один.

==========================================

Результат один - брехня. Нет опасности и повода для коронабесия..

Гость||

Гость писал(a):

Почему не строят крематорий хотя бы для инфекционных трупов за госсредства?
что значит инфекционные ТРУППЫ! они же не сами! они от инфекционных живых - это же безобразие, согласитесь! что бы два раза землю не переутеплять - за раз бы и харэ

Гость||

Если прививка так страшна, не прививайтесь, в чем проблема? Ни кого палкой не заставляют. Я привился, семья тоже, чувствуем себя хорошо, не болеем. А сосед не прививался, он все знал о побочках от применения вакцины, два месяца, как зарыли, даже родным попрощаться не дали.

Гость||

09.11 расскажи об этом тем, кто в КИМе лежат, в красной зоне.

Гость||

Гость писал(а):

> 09.11 расскажи об этом тем, кто в КИМе лежат, в красной зоне.

=========================

Которым вы всё списали на ковид? Они опечалятся.

Гость||

Придурки пишут одно и тоже в темах о ковид-19. Причем, чушь.

Гость||

Гость 9.05. Ты видимо непризнанный светило медицины с тремя классами начальной школы, понять хочется зачем так стараешься с отрицанием Ковид? От безделья или тебе это оплачивают? Думается,скорее всего от собственной трусости, успокаиваешь себя таким образом.

Гость||

9.15 Люди не прививаются потому что в России нет вакцины достойной.Спутник хорошая вакцина, но подходит она не всем.В Германии и ряде других стран начали уже вакцинацию подростков, а наши молчат - не годится эта вакцина для дктей, а РНК вакцины у нас нет и технологию не дадут.Подождём как договорятся , а пока пенсионеры - сидите дома.

Гость||

Каждый пятый пенсионер в России работает и смертность 5% от короновируса, так что ещё много помрёт

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Имя: Гость
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