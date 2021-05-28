20-летняя девушка на «Гранте» попала в аварию в Засечном

28.05.2021 | 11:09

В Засечном выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в ночь с 27 на 28 мая на перекрестке улиц Светлой и Радужной. Фото с места ДТП выложили в соцсетях.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили, что инцидент произошел в 22:10 на улице Светлой, 10. Водитель автомобиля «Лада-Гранта» (девушка 2001 года рождения) допустила наезд на препятствие. Сначала он повалил светофор, а затем врезался в опору рекламной конструкции.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Повреждения получило лишь само транспортное средство и светофор.

Возможная причина аварии стала предметом обсуждения в соцсетях: одни предположили, что у «Гранты» могли отказать тормоза. Другие рассказали, что автомобиль двигался с превышением скорости.

«Все летают как в космосе. На перекрестке страшно стоять пешеходам», - констатировал один из интернет-пользователей.

Окончательно причину аварии должны установить сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.