Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:47
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Происшествия

20-летняя девушка на «Гранте» попала в аварию в Засечном

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В Засечном выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в ночь с 27 на 28 мая на перекрестке улиц Светлой и Радужной. Фото с места ДТП выложили в соцсетях.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили, что инцидент произошел в 22:10 на улице Светлой, 10. Водитель автомобиля «Лада-Гранта» (девушка 2001 года рождения) допустила наезд на препятствие. Сначала он повалил светофор, а затем врезался в опору рекламной конструкции.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Повреждения получило лишь само транспортное средство и светофор.

Возможная причина аварии стала предметом обсуждения в соцсетях: одни предположили, что у «Гранты» могли отказать тормоза. Другие рассказали, что автомобиль двигался с превышением скорости.

«Все летают как в космосе. На перекрестке страшно стоять пешеходам», - констатировал один из интернет-пользователей.

Окончательно причину аварии должны установить сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото: Танюшка Кардашова, Ирина Трояшкина, Дарья Савкина, vk.com/sputnik_penza
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Гость||

В селе на веселе?....

Гость||

Это село получше многих улиц Пензы будет.

Гость||

Глупая буртасская баба и не так начудить может.

Гость||

И не говори, кума!

Гость||

Курица не птица ...

Гость||

Гость писал(a):

Курица не птица ...
Дятел пишет

Гость||

Колесо запаска,ДЕВАха ЛИХАя.....

Гость||

Ехала в соседнее село на дискотеку со своей фонотекой. Быват.

Гость||

Гость писал(a):

Это село получше многих улиц Пензы будет.
Да ладно. Расселенцы да нищие в дешёвом жилье из г.на и палок

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.05.2021 11:37|

Это село получше многих улиц Пензы будет.

пензяки ездят в это село отдыхать и погулять. но на форуме надо обязательно сказать про село в оскорбительном тоне.

Гость писал(a):

Расселенцы да нищие в дешёвом жилье из г.на и палок
пишешь так будто живешь не в старой пензенской панельке с пыльным двором, заросшим лопухами, а из Майами

Гость||

Гость писал(a):

пишешь так будто живешь не в старой пензенской панельке с пыльным двором, заросшим лопухами, а из Майами
А в добротном Пензастроевском доме 2013г.п с ахх хорошим качеством. Не завидуй дитя трущёб

Гость||

"Олигарх" выпендрился ))))

Имя: Гость
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