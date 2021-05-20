В Пензенской области подросток попал в ДТП на мопеде

20.05.2021 | 12:10

В среду, 19 мая, в Тамалинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток.

По предварительным данным, в 14:05 напротив дома № 33 на Советской улице в селе Вишневом столкнулись УАЗ и мопед.

Автомобилем управлял 62-летний мужчина, двухколесным транспортом - 16-летний парень.

«В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день авария с участием ребенка произошла и в региональном центре. Рядом с бассейном «Сура» водитель Opel сбил девочку 2008 года рождения. Юную пензячку с травмами доставили в больницу.