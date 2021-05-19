Происшествия

В Пензе после ДТП у бассейна «Сура» госпитализировали ребенка

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В среду, 19 мая, рядом с бассейном «Сура» в Пензе под автомобиль попал ребенок. Об инциденте очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке, прикрепленном к посту, можно видеть автомобиль реанимации на Большой Радищевской улице.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 12:55.

20-летний водитель автомобиля Opel сбил девочку 2008 года рождения. Юная пензячка получила травмы, медики приняли решение о ее госпитализации.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Это двадцатилетний вор. Своим честным трудом он бы ещё не заработал на Опель. Сажать его в тюрьму на исправление!

Имя: Гость
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