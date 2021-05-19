В Пензе после ДТП у бассейна «Сура» госпитализировали ребенка

В среду, 19 мая, рядом с бассейном «Сура» в Пензе под автомобиль попал ребенок. Об инциденте очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
На снимке, прикрепленном к посту, можно видеть автомобиль реанимации на Большой Радищевской улице.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 12:55.
20-летний водитель автомобиля Opel сбил девочку 2008 года рождения. Юная пензячка получила травмы, медики приняли решение о ее госпитализации.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Это двадцатилетний вор. Своим честным трудом он бы ещё не заработал на Опель. Сажать его в тюрьму на исправление!