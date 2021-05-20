Пензенский школьник распылил на уроке газ из баллончика

20.05.2021 | 15:37

Пензенский четвероклассник распылил на уроке физкультуры в школе газ из баллончика. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

О пострадавших в инциденте не сообщается.

Мать ученика вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних при администрации муниципального образование. Возмущенная этим женщина обратилась к Елене Столяровой. Она объяснила, что баллончик в школу принес другой школьник, а сын взял у него газовое оружие и нажал на кнопку, распылив содержимое.

«Елена Столярова дала разъяснения заявительнице о правомерности приглашения ее и родителей второго ученика на беседу в КДНиЗП для предупреждения подобных ситуаций. Ребенок должен быть специально обучен, привито чувство ответственности, чтобы владеть средством личной защиты. Газовые баллончики нельзя приносить в школу», - говорится в посте.

Женщина согласилась с детским омбудсменом.

Елена Столярова напомнила, что родители несут ответственность за подобные действия детей, газовый баллончик не игрушка и недопустимо, чтобы он попадал в руки школьников.

«19 мая СМИ сообщили о случае в школе № 26 Новокузнецка Кемеровской области, где 11 детей госпитализированы в результате отравления неизвестным веществом, распыленным одним из учеников из газового баллончика», - добавила уполномоченный по защите прав ребенка в области.