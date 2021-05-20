Происшествия

Пензенский школьник распылил на уроке газ из баллончика

Печать

Пензенский четвероклассник распылил на уроке физкультуры в школе газ из баллончика. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

О пострадавших в инциденте не сообщается.

Мать ученика вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних при администрации муниципального образование. Возмущенная этим женщина обратилась к Елене Столяровой. Она объяснила, что баллончик в школу принес другой школьник, а сын взял у него газовое оружие и нажал на кнопку, распылив содержимое.

«Елена Столярова дала разъяснения заявительнице о правомерности приглашения ее и родителей второго ученика на беседу в КДНиЗП для предупреждения подобных ситуаций. Ребенок должен быть специально обучен, привито чувство ответственности, чтобы владеть средством личной защиты. Газовые баллончики нельзя приносить в школу», - говорится в посте.

Женщина согласилась с детским омбудсменом.

Елена Столярова напомнила, что родители несут ответственность за подобные действия детей, газовый баллончик не игрушка и недопустимо, чтобы он попадал в руки школьников.

«19 мая СМИ сообщили о случае в школе № 26 Новокузнецка Кемеровской области, где 11 детей госпитализированы в результате отравления неизвестным веществом, распыленным одним из учеников из газового баллончика», - добавила уполномоченный по защите прав ребенка в области.

0
0
0
0
 
Гость||

Прикольно,будущий россгвардеец растет.

Гость||

Наказать строго родителей!Такие вещи должны быть недоступны для деток!

Гость||

Омбудсмен пашет не покладая рук.Тучи сгустились,или чаво.

Гость||

Самое главное - яжмамка была возмущена, что ее вызвали на комиссию. "Онжеребенок!!!" Такой машаше надо штраф по максимуму на первый раз, на второй - лишение родительских прав.

Гость||

Гость писал(a):

на второй - лишение родительских прав.
И лично вы займетесь воспитанием этого ребенка?

Гость||

Если ходил на митинги, то террорист. Если состоит в юнармии, то просто тренировал одноклассников на предмет химической атаки НАТО.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте