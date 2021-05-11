В УГИБДД сообщили еще об одной аварии, где пострадали подростки

11.05.2021 | 14:24

В понедельник, 10 мая, в Мокшанском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, в 21:20 на 588-м километре трассы М5 столкнулись Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, и Renault Megane с 48-летним водителем.

В результате травмы получили водитель Renault и его пассажиры, мальчики 2005 и 2007 года рождения. Медики госпитализировали их, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По факту случившегося проводят проверку.

10 мая в 20:35 на 650-м километре трассы М5 в Бессоновском районе столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус марки ПАЗ. Пассажирка 2005 года рождения погибла на месте, пострадали 11 человек.