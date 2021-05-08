Под Пензой 72-летний скутерист сбил собаку и оказался в больнице

В пятницу, 7 мая, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, в 15:00 минут на 5-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино водитель скутера Cadate-XL наехал на собаку.
Двухколесное транспортное средство опрокинулось, скутерист 1948 года рождения получил травмы.
Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи приняли решение о госпитализации пенсионера.
С собакой ЧТО?....