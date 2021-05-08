Происшествия

Под Пензой 72-летний скутерист сбил собаку и оказался в больнице

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В пятницу, 7 мая, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 15:00 минут на 5-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино водитель скутера Cadate-XL наехал на собаку.

Двухколесное транспортное средство опрокинулось, скутерист 1948 года рождения получил травмы.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи приняли решение о госпитализации пенсионера.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

С собакой ЧТО?....

Гость||

Перелом четырёх лап. В реанимации на кислородном дыхании. Динамика слегка положительная. Вылечить можно только в Германии за 2 миллиона евро. Сбор средств срочно надо.

Гость||

Давай номер карты куда перечислять валюту

Имя: Гость
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