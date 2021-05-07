Происшествия

Пензенец устроил ДТП с пятью пострадавшими, в том числе детьми

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В ночь на четверг, 6 мая, в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, одним из которых управлял 45-летний житель Пензенской области.

Он ехал на большегрузе Volvo FH-TRUCK 4х2 с полуприцепом со стороны Ростова-на-Дону к Волгограду. На 144-м километре автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский дальнобойщик не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в остановившиеся перед светофором три автомобиля, которые ехали в том же направлении.

Под удар фуры попали Mitsubishi ASX 1.6 под управлением 42-летнего водителя, Kia JD Ceed с 36-летним мужчиной за рулем и Volkswagen Polo с 59-летним шофером.

В ДТП пострадали пять человек. В больницу с травмами доставлены водитель и две 9-летние девочки из Mitsubishi, 60-летняя пассажирка Kia JD Ceed и 55-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Volkswagen, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Источник — фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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Гость||

ПОПАл.....

Гость||

Давно пора уволить всех дальнобоев и заменить на автопилоты! Безопаснее и дешевле, окупится за год максимум

Гость||

Скорость большегрузам ограничить в 60 км/ч по трассе и никакого нештрафуемого порога - отследить можно по глонассу или платону. А в города вообще запретить заезжать - пусть в объезд едут.

Гость||

давай угадаю - ты на авто не ездишь, максимум на автобусе редко?

У большегрузов вообщето по ПДД 70.

а за 60 - им все "спасибо" скажут - и те кто будут за ними тошнить по трассе, и те кто груз будут ждать. но ты то наверное и почтой не пользуешься?

Гость||

Устал мужик, реакция никакая, вот и прозевал авто на светофоре. Главное все живы, могло быть и хуже. Тяжкий труд у дальнобойщик, а хлеб бывает горький. Всем удачи на дороге и храни вас Бог.

Гость||

Гость писал(a):

Скорость большегрузам ограничить в 60 км/ч по трассе и никакого нештрафуемого порога - отследить можно по глонассу или платону. А в города вообще запретить заезжать - пусть в объезд едут.
узколобый

Гость||

Очередной профессиАНАЛ.

Гость||

наездник

Имя: Гость
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