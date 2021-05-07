Пензенец устроил ДТП с пятью пострадавшими, в том числе детьми

07.05.2021 | 10:11

В ночь на четверг, 6 мая, в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, одним из которых управлял 45-летний житель Пензенской области.

Он ехал на большегрузе Volvo FH-TRUCK 4х2 с полуприцепом со стороны Ростова-на-Дону к Волгограду. На 144-м километре автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский дальнобойщик не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в остановившиеся перед светофором три автомобиля, которые ехали в том же направлении.

Под удар фуры попали Mitsubishi ASX 1.6 под управлением 42-летнего водителя, Kia JD Ceed с 36-летним мужчиной за рулем и Volkswagen Polo с 59-летним шофером.

В ДТП пострадали пять человек. В больницу с травмами доставлены водитель и две 9-летние девочки из Mitsubishi, 60-летняя пассажирка Kia JD Ceed и 55-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Volkswagen, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.