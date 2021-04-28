Еще пять человек умерли от COVID-19 в Пензенской области

28.04.2021 | 08:51

Во вторник, 27 апреля, в Пензенской области зарегистрировали пять летальных случаев коронавирусной инфекции.

По информации из официального телеграм-канала регионального правительства, скончались две женщины (79 и 80 лет) и трое мужчин (75, 84 и 89 лет). Кроме COVID-19, у всех были выявлены различные хронические заболевания.

Одна из умерших женщин была онкобольной (лимфолейкоз), вторая - диабетиком. У обеих диагностировали ожирение, артериальную гипертензию и атеросклероз.

Мужчины также страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У одного из них был диабет и дивертикулярная болезнь сигмовидной кишки, еще у одного - постнекротическая киста в головном мозге.

Во всех случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, теперь в Пензенской области насчитывается 633 жертвы коронавируса, о которых сообщил оперативный штаб.

«Выписан сегодня 91 человек. Итого выздоровевших - 42 055», - резюмировали представители правительства.