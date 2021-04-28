Происшествия

Еще пять человек умерли от COVID-19 в Пензенской области

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Во вторник, 27 апреля, в Пензенской области зарегистрировали пять летальных случаев коронавирусной инфекции.

По информации из официального телеграм-канала регионального правительства, скончались две женщины (79 и 80 лет) и трое мужчин (75, 84 и 89 лет). Кроме COVID-19, у всех были выявлены различные хронические заболевания.

Одна из умерших женщин была онкобольной (лимфолейкоз), вторая - диабетиком. У обеих диагностировали ожирение, артериальную гипертензию и атеросклероз.

Мужчины также страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У одного из них был диабет и дивертикулярная болезнь сигмовидной кишки, еще у одного - постнекротическая киста в головном мозге.

Во всех случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, теперь в Пензенской области насчитывается 633 жертвы коронавируса, о которых сообщил оперативный штаб.

«Выписан сегодня 91 человек. Итого выздоровевших - 42 055», - резюмировали представители правительства.

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Гость||

Наташа, хватит уже строчить про крематьрий.

Всех уже достала, и здесь, и в ВК

Гость||

раньше были войны ... теперь эпидемии...

Гость||

Эпидемии были всегда

Гость||

Это похоронная мафия не даёт печатать про крематорий. Им выгоден мор людской. До цивилизованных захоронений родственников Россия может придёт лет ,эдак через 200 ?

Гость||

Откровения из Библии. Только там не о вирусе написано, а о том, что будет единый правитель, который в последствии окажется Антихристом, и что он свое имя или число своего имени будет ставить на лоб или руку всем. И кто от этого откажется не сможет не продавать, не покупать и вообще не сможет быть в социуме, а кто согласится и поставит, продаст свою душу дьяволу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

скончались две женщины (79 и 80 лет) и трое мужчин (75, 84 и 89 лет).

penzainform.ru писал(a):

Во всех случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

МрутЬ как мухи и надо же в самом расцвете лет, жить бы да жить. Вот она какая эпидемия. жуть просто. Но детям повязку на рот можно не одевать. Они еще разговаривать толком не научились. Как то не замечал что бы люди жили дольше 70 -80 лет, а тут прямо как сорвались мрут в 80 и 70 и все ни как не уговоришь пожить. И прививки обещают и пенсии повысить. Не хотят. Мрут. Тогда надо их припугнуть ковидом может перестанут помирать в 90 лет.

Гость||

Давным давно эта пандемия должна была закончиться сама по себе естественно.

Ни одна эпидемия в истории медицины не длилась дольше 14месяцев, если не поддерживалась

искусственно: в прошлом это были зараженные подарки или заразные трупы катапультами.

Если-бы эта пандемия действительно была угрозой, власти всех стран забыли-бы распри

Гость||

Гость писал(a):

Откровения из Библии. Только там не о вирусе написано
И что там такого написано? Ну придет антихристос это противоположность христу и что с того. чем христос лучше антихристоса? В практической повседневной жизни применение этому нет. Диавол, число зверя, душу продаст, Вы как то поаккуратней в общественном месте с такими высказываниями. Это ваше внутриконфессиональная терминология и в обществе не приемлема.

Гость||

Что лжецы опять за своё??. Как в Италии лгали ,что трупов куча ,хоронить не успевают гробов горы показывали. И про Китай лгали ,что кремотории не справляются . Теперь спектакль абсурда про Индию? Лживые ,гореть вам в аду.

Гость||

Они большенство поклоняются богам вместо того чтобы поклоняться создателю всемогушему Аллаху почему же боги не помогут им в это трудное время

Гость||

ТРУПНАЯ ТЕМА ПО ВОЛЕ МОДЕРАТОРА ПЛАВНО ПЕРЕТЕКЛА В РЕЛИГИОЗНУЮ?

Гость||

Гость писал(a):

Они большенство поклоняются богам вместо того чтобы поклоняться создателю всемогушему Аллаху почему же боги не помогут им в это трудное время
Хм...уважаемый, ты зациклился на чтении одного и того же. Это было актуально 200 лет назад.

Не зря бернард Шоу сказал: Бойтесь человека бог которого живет на небе.

Гость||

Гость писал(a):

у мусульман есть лучшая зашита это ДУА
ФСБ внимательно прочитало твой пост.

Гость||

Гнев Аллаха ! Аллах наказал нам совершать омовения пять раз в день и совершать молитву ! Вы не слышали Слово Аллаха ! А лишь один микровирус заставил вас мыть руки по двадцать раз в день ! Аллах наказал женщинам, прикрывать голову платком, вы не услышали Слово Аллаха, а лишь один микровирус заставил вас прикрывать свои лица масками ! До чего же вы отвращены !

Гость||

Гость писал(a):

Гнев Аллаха ! Аллах наказал нам совершать омовения пять раз в день и совершать молитву !
Магометанин?

Имя: Гость
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