В области зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса

25.04.2021 | 09:54

В субботу, 24 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о новых смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За сутки специалисты зарегистрировали пять погибших.

Скончались двое мужчин 1940 и 1972 года рождения. Оба имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. 48-летний пациент также страдал хроническим бронхитом с гнойным воспалением в слизистой, диффузным пневмосклерозом.

Жертвами инфекции стали три женщины 1939 и 1941 года рождения. У погибших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.

Число погибших от коронавирусной пневмонии в регионе составило 616.

За сутки медики выписали 84 выздоровевших. Общее количество пациентов, поборовших вирус, составило 41 803.