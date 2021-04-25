В области зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса

В субботу, 24 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о новых смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области.
За сутки специалисты зарегистрировали пять погибших.
Скончались двое мужчин 1940 и 1972 года рождения. Оба имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. 48-летний пациент также страдал хроническим бронхитом с гнойным воспалением в слизистой, диффузным пневмосклерозом.
Жертвами инфекции стали три женщины 1939 и 1941 года рождения. У погибших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.
Число погибших от коронавирусной пневмонии в регионе составило 616.
За сутки медики выписали 84 выздоровевших. Общее количество пациентов, поборовших вирус, составило 41 803.
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