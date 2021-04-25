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Происшествия

В области зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса

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В субботу, 24 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о новых смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За сутки специалисты зарегистрировали пять погибших.

Скончались двое мужчин 1940 и 1972 года рождения. Оба имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. 48-летний пациент также страдал хроническим бронхитом с гнойным воспалением в слизистой, диффузным пневмосклерозом.

Жертвами инфекции стали три женщины 1939 и 1941 года рождения. У погибших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.

Число погибших от коронавирусной пневмонии в регионе составило 616.

За сутки медики выписали 84 выздоровевших. Общее количество пациентов, поборовших вирус, составило 41 803.

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Гость||

Нифига смертность возраста? На 90 заражения 5 умерших

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Привившиеся от коронавируса москвичи старше 60 получат карты на тысячу рублей

Москвичи старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, получат подарочные карты номиналом в 1 тысячу рублей в рамках программы «Миллион призов».

Гость||

В новостях покaзывaют кaкой кошмaр в Индии, Брaзилии, сколько смертей, a у нaс при 8-9 тыс. 400 смертей кaждый день это пшик типa(((

Гость||

Привившимся от COVID-19 пожилым москвичам будут выдавать подарочные карты

Москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Гость||

Стесняюсь спросить, плато скоро?

Гость||

Гость писал(a):

подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей)

Не дорого оценили жизнь )))

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, плато скоро?
Уже год стоим на нем

Гость||

А сколько за сутки умерело от инсультов, инфарктов, рака и т.д.?

Гость||

А статистика умерших после прививки ?

Или все гладко ?

Гость||

ЛЕЧИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СМЕРТЕЙ БУДЕТ МЕНЬШЕ.МРУТ ОТ ИБС,А НЕ ОТ ИНФЕКЦИИ.

Гость||

10:26 ну ты и любопытный!

Ведь смотришь же ПИ. Сколько погибших от ДТП?

Вот и считай.

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, плато скоро?

Уже год стоим на нем

Вы не правы,мы стоим на платЕ. Не гоже спорить с министром,ему видней...

Гость||

Скоро Советская власть придет и все наладится. Ну не может же эта вакханалия и бездарность творится вечно.

Гость||

Мозги то не пора включить?Люди умирают в больницах после ведения препоратов,человек высыхает за короткий промежуток времени ,дома еще никто не умер от короны.

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Имя: Гость
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