В историческом центре Пензы произошло ДТП с участием такси

24.04.2021 | 12:44

В субботу, 24 апреля, на перекрестке улиц Красной и Чкалова в Пензе столкнулись два легковых автомобиля - серебристый Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси».

Фото с место происшествия опубликовали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте».

На снимках видно, что от удара Volkswagen вылетел на тротуар. У машины сильно помята правая сторона. Nissan остался на проезжей части, у него разбит капот. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что авария произошла в 10:00. За рулем такси находился 60-летний водитель. Автомобилем Volkswagen управлял 53-летний мужчина, который получил телесные повреждения.