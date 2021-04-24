Происшествия

В историческом центре Пензы произошло ДТП с участием такси

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В субботу, 24 апреля, на перекрестке улиц Красной и Чкалова в Пензе столкнулись два легковых автомобиля - серебристый Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси».

Фото с место происшествия опубликовали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте».

На снимках видно, что от удара Volkswagen вылетел на тротуар. У машины сильно помята правая сторона. Nissan остался на проезжей части, у него разбит капот. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что авария произошла в 10:00. За рулем такси находился 60-летний водитель. Автомобилем Volkswagen управлял 53-летний мужчина, который получил телесные повреждения.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Разбит капот - очень мягко сказано.

Гость||

Опять папуасы.

Гость||

гастер за рулем такси?

Гость||

13.40, тут ваши местные идиоты чудят не меньше.

Гость||

сегодня в Бессоновке опять авария с яндекс такси. обе машины вдрызг! опять вина таксиста!

Гость||

Исторический центр на фоне хрущевок из силикатного белого кирпича? Наверное засмотрелись на красоту, и потеряли бдительность, никак иначе.

Гость||

А куда все спешат!?

Имя: Гость
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