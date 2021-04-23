В Пензенской области умерли две женщины с COVID-19

23.04.2021 | 08:33

В четверг, 21 апреля, в Пензенской области зарегистрировали две смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Из жизни ушли женщины в возрасте 89 лет и 61 года.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что у обеих была хроническая ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.

Старшая также страдала атеросклеротическим кардиосклерозом и нефросклерозом, артериальной гипертензией. У младшей выявили локальную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда и ожирение III степени. Известно, что она перенесла холецистэктомию (удаление желчного пузыря).

Теперь число жертв, о которых сообщили в оперативном штабе за время пандемии, достигло 605.

Выздоровели 41 640 человек. 85 из них были выписаны за минувшие сутки.