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Происшествия

В Пензе на трассе М5 столкнулись фура и легковушка, пострадали два человека

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В ночь на четверг, 22 апреля, в Пензе на трассе М5 случилось ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.

Об аварии у Стремянного ручья в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Viber сообщили очевидцы. Также отмечалось, что из-за ЧП возник автомобильный затор. Трудности с проездом были ранним утром.

По предварительным данным, ДТП случилось на 629-м километре трассы около 23:30. Столкнулись автомобили Renault Fluence, которым управлял 23-летний мужчина, и Volvo с прицепом с 57-летним шофером за рулем.

Травмы получили водитель Renault и его 19-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото 2 vk.com/sova_penza
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