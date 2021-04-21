В Пензенской области от коронавируса умерли еще трое

21.04.2021 | 08:42

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Во вторник, 20 апреля, стало известно об уходе из жизни женщины и двух мужчин.

Все трое страдали хронической ишемической болезнью, артериальной гипертензией и атеросклерозом.

У старшей из жертв - 84-летней женщины - также был инсулинопотребный сахарный диабет II типа и камни в желчном пузыре.

Пациент в возрасте 79 лет перенес лечение по поводу злокачественного новообразования прямой кишки и коронарную ангиопластику.

Еще один мужчина (63 лет) имел диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, нарушение ритма, хроническую обструктивную болезнь легких, диффузный бронхит с гнойным воспалением, пневмосклероз и буллезную эмфизему легких.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 599 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией.

«Выписаны 87 человек. Итого выздоровевших - 41 464», - добавили в пресс-службе регионального правительства.