В Пензенской области от коронавируса умерли еще трое

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Во вторник, 20 апреля, стало известно об уходе из жизни женщины и двух мужчин.
Все трое страдали хронической ишемической болезнью, артериальной гипертензией и атеросклерозом.
У старшей из жертв - 84-летней женщины - также был инсулинопотребный сахарный диабет II типа и камни в желчном пузыре.
Пациент в возрасте 79 лет перенес лечение по поводу злокачественного новообразования прямой кишки и коронарную ангиопластику.
Еще один мужчина (63 лет) имел диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, нарушение ритма, хроническую обструктивную болезнь легких, диффузный бронхит с гнойным воспалением, пневмосклероз и буллезную эмфизему легких.
Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 599 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией.
«Выписаны 87 человек. Итого выздоровевших - 41 464», - добавили в пресс-службе регионального правительства.
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