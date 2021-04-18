В Пензе пожары во 2-м Активном проезде тушили более 30 спасателей

18.04.2021 | 17:50

В селе Серман Никольского района три человека погибли в огне. Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы от очевидца.

«На место пожара были направлены три единицы техники, 9 человек личного состава. По прибытии было установлено, что двухквартирный дом площадью 200 квадратных метров, а также надворные постройки горят открытым огнем. При проливке и разборке конструкций были обнаружены тела троих погибших: мужчины 1958 года рождения, а также двух женщин 1942 и 1976 года рождения», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России Анна Шупилова.

За сутки до этой трагедии в селе Скачки Мокшанского района также не выбрались из горящего здания три человека. А вот людям из 2-го Активного проезда в Пензе повезло: они сумели выбежать из горящего двухквартирного строения. Правда спасти его не получилось.

«Быстро сгорел. Дом деревянный, сухой. И даже на тот дом перекинулось», - отметил местный житель Геннадий Курносов.

«Сгорел дом площадью 200 квадратных метров. Также пострадал соседний дом: частично выгорел внутри, обрушилась кровля на площади 37 квадратных метров. Также сгорели надворные постройки», - добавила Анна Шупилова.

В тушении пожара участвовали более 30 человек личного состава и семь единиц техники. По факту случившегося организована проверка.