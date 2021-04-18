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Происшествия

В Пензе пожары во 2-м Активном проезде тушили более 30 спасателей

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В селе Серман Никольского района три человека погибли в огне. Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы от очевидца.

«На место пожара были направлены три единицы техники, 9 человек личного состава. По прибытии было установлено, что двухквартирный дом площадью 200 квадратных метров, а также надворные постройки горят открытым огнем. При проливке и разборке конструкций были обнаружены тела троих погибших: мужчины 1958 года рождения, а также двух женщин 1942 и 1976 года рождения», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России Анна Шупилова.

За сутки до этой трагедии в селе Скачки Мокшанского района также не выбрались из горящего здания три человека. А вот людям из 2-го Активного проезда в Пензе повезло: они сумели выбежать из горящего двухквартирного строения. Правда спасти его не получилось.

«Быстро сгорел. Дом деревянный, сухой. И даже на тот дом перекинулось», - отметил местный житель Геннадий Курносов.

«Сгорел дом площадью 200 квадратных метров. Также пострадал соседний дом: частично выгорел внутри, обрушилась кровля на площади 37 квадратных метров. Также сгорели надворные постройки», - добавила Анна Шупилова.

В тушении пожара участвовали более 30 человек личного состава и семь единиц техники. По факту случившегося организована проверка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

петух напал

Гость||

Спасибо огнеборцам,как всегда четко сработали.

Гость||

С октября 2020 года надзорный орган (МЧС) и администрация г. Сердобска не отреагировали на неоднократные обращения по поводу зарослей сухого бурьяна на ул. Гоголя от ул. Астраханской до ул. Балашовской, рядом со старым деревянным забором воинской части. Ждут пожара.

Имя: Гость
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