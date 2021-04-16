Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|17:01
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Происшествия

В Пензе от действий педофила пострадали две малолетние девочки

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В Пензе 71-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних девочек.

Согласно материалам следствия, в марте 2019 года пензенец воспользовался беспомощностью 9-летней школьницы и совершил преступление. Еще один эпизод был осенью 2016 года. Пострадавшая - 7-летняя на тот момент девочка.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее издание LIFE сообщило, что обвиняемый является преподавателем детской школы искусств, он домогался двух своих учениц. Сотрудники учреждения отказались комментировать случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ».

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Гость||

Дедом эту мразь даже язык не поворачивается назвать. Влупите ему пятнарик, не надо чтобы он больше в своей жизни на улицах, по которым люди ходят, появлялся.

Гость||

а если это твой дед ?

Гость||

Сдохнет в клетке старая вонючая собака.

Гость||

в Дагестанский следственный изолятор его!

Гость||

Вот так старичок ,расправляет червячок ему надо прилюдно овечьими ножницами его отросток отчикать.

Гость||

Да нет,чушь ,это все,мы на такое не способны.Вот если с бандеровщины или с пиндосии приехал ,то поверю,а так нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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