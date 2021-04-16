В Пензе от действий педофила пострадали две малолетние девочки

16.04.2021 | 16:29

В Пензе 71-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних девочек.

Согласно материалам следствия, в марте 2019 года пензенец воспользовался беспомощностью 9-летней школьницы и совершил преступление. Еще один эпизод был осенью 2016 года. Пострадавшая - 7-летняя на тот момент девочка.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее издание LIFE сообщило, что обвиняемый является преподавателем детской школы искусств, он домогался двух своих учениц. Сотрудники учреждения отказались комментировать случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ».