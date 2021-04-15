В Пензенской области умерла 31-летняя женщина с COVID-19

15.04.2021 | 08:33

В Пензенской области о коронавирусной инфекции умерли еще три человека: молодая женщина и двое мужчин. Об этом сообщили в среду, 14 апреля.

Скончавшаяся женщина - 1989 года рождения. Известно, что она страдала хроническая болезнью почек V стадии.

Ушедшие из жизни мужчины - 1958 и 1959 годов рождения. У обоих была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, артериальная гипертензия. У младшего также диагностировали врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки и ревматоидный полиартрит.

Таким образом, в области с начала пандемии официально сообщили о 580 жертвах коронавирусной инфекции.

«Выписаны 162 человека. Итого выздоровевших - 40 939», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.