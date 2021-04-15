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Происшествия

В Пензенской области умерла 31-летняя женщина с COVID-19

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В Пензенской области о коронавирусной инфекции умерли еще три человека: молодая женщина и двое мужчин. Об этом сообщили в среду, 14 апреля.

Скончавшаяся женщина - 1989 года рождения. Известно, что она страдала хроническая болезнью почек V стадии.

Ушедшие из жизни мужчины - 1958 и 1959 годов рождения. У обоих была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, артериальная гипертензия. У младшего также диагностировали врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки и ревматоидный полиартрит.

Таким образом, в области с начала пандемии официально сообщили о 580 жертвах коронавирусной инфекции.

«Выписаны 162 человека. Итого выздоровевших - 40 939», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

мир праху ее

Гость||

закон природы слабый не6 выживает

Гость||

раз от ковида мовида значит не интересно, там напридумывать много можно и до истины далеко а может и не помирал вообще никто, статистика в общем а не жизнь человека

Гость||

Как придёшь в больницу, никаких заболеваний не находят, во всем ссылаются только на хандроз, а как умирают от кавида-тут сразу выявляют все сопутствующие заболевания, которые раньше не выявляли и не лечили.

Имя: Гость
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