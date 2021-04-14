Происшествия

После ДТП на трассе М5 в Пензе госпитализировали мотоциклиста

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Вечером во вторник, 13 апреля, на трассе М5 в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Кадры последствий аварии появились в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, около 17:45 на 629-м километре столкнулись автомобиль Toyota Camry, которым управлял 33-летний мужчина, и мотоцикл Honda СВR600 с 22-летним водителем.

На кадрах с места ДТП видны опрокинувшийся двухколесный транспорт и иномарка, у которой повреждена правая сторона.

Травмы получил молодой мотоциклист, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

мотоцикл Honda СВR600
зачем он нужен????????? грузы не перевезешь, людей только еще одного с огромным риском, ездить можно только при определенных пагодных условиях, запретить их на фиг

Гость||

хрусты прилетели

Гость||

Гость писал(a):

зачем он нужен????????? грузы не
Запомни, мой сладкий. "Всё что между ног - не транспорт. А удовольствие"

Гость||

гомодрил ты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

иномарка, у которой повреждена правая сторона
Там же двойная сплошная... какой маневр мог совершить автомобилист чтобы вот так?

Гость||

Гость писал(a):

Запомни, мой сладкий. "Всё что между ног - не транспорт. А удовольствие"
ездиют для перемещения себя других и грузы из точки а в точку б а все остальное из движения по дорогам блажь и лишнее

Гость||

Туда ему и дорога.

Гость||

Хрустом больше, хрустом меньше ... нашли о чём писать.

Имя: Гость
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