После ДТП на трассе М5 в Пензе госпитализировали мотоциклиста

14.04.2021 | 14:21

Вечером во вторник, 13 апреля, на трассе М5 в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Кадры последствий аварии появились в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, около 17:45 на 629-м километре столкнулись автомобиль Toyota Camry, которым управлял 33-летний мужчина, и мотоцикл Honda СВR600 с 22-летним водителем.

На кадрах с места ДТП видны опрокинувшийся двухколесный транспорт и иномарка, у которой повреждена правая сторона.

Травмы получил молодой мотоциклист, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.