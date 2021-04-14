После ДТП на трассе М5 в Пензе госпитализировали мотоциклиста

Вечером во вторник, 13 апреля, на трассе М5 в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Кадры последствий аварии появились в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, около 17:45 на 629-м километре столкнулись автомобиль Toyota Camry, которым управлял 33-летний мужчина, и мотоцикл Honda СВR600 с 22-летним водителем.
На кадрах с места ДТП видны опрокинувшийся двухколесный транспорт и иномарка, у которой повреждена правая сторона.
Травмы получил молодой мотоциклист, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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penzainform.ru писал(a):зачем он нужен????????? грузы не перевезешь, людей только еще одного с огромным риском, ездить можно только при определенных пагодных условиях, запретить их на фиг