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Происшествия

В Пензенской области за ночь при пожарах погибли два человека

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В ночь на воскресенье, 11 апреля, в Пензенской области случилось два смертельных пожара. О подробностях инцидентов рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В селе Столыпино Никольского района в ЧП погиб 48-летний мужчина. Загорелся дом на Центральной улице. Сообщение о пожаре спасатели получили в 4:30. На ликвидацию огня выехали 7 человек на 3 спецмашинах.

В итоге пламя уничтожило кровлю и помещения внутри дома на площади 70 кв. м.

Пожар также случился в поселке Чаадаевка Городищенского района, сигнал о нем поступил в 5:30. На Первомайской улице вспыхнул дом общей площадью 36 кв. м, на тушение привлекли 8 спасателей, приехавших на 3 спецмашинах.

Строение полностью сгорело. Пожарные обнаружили тело женщины 1941 года рождения.

При пожаре в поселке Лунино удалось спасти 90-летнюю сельчанку, еще двух человек эвакуировали. В квартире загорелась мебель.

На тушение пожара привлекались 2 человека личного состава и 1 единица техники, выгорели кресло и диван на площади 3 кв. м, пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгораний.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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