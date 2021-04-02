В Пензенской области от коронавируса умерли три женщины

02.04.2021 | 08:25

В четверг, 1 апреля, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции.

Все жертвы - пожилые женщины. Одной было 96 лет, второй - 84, третьей - 82 года. Они страдали хронической ишемической болезнью сердца с диффузной атрофией кардиомиоцитов, интерстициальным фиброзом миокарда и атеросклерозом.

Также в списках сопутствующих диагнозов - сахарный диабет II типа, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия и хронический атрофический гастрит.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 536 жертвах коронавирусной инфекции.

«Выписаны 172 человека. Итого выздоровевших - 39 110», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.