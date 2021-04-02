Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли три женщины

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В четверг, 1 апреля, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции.

Все жертвы - пожилые женщины. Одной было 96 лет, второй - 84, третьей - 82 года. Они страдали хронической ишемической болезнью сердца с диффузной атрофией кардиомиоцитов, интерстициальным фиброзом миокарда и атеросклерозом.

Также в списках сопутствующих диагнозов - сахарный диабет II типа, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия и хронический атрофический гастрит.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 536 жертвах коронавирусной инфекции.

«Выписаны 172 человека. Итого выздоровевших - 39 110», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные
Вы лучше скажите когда СТРИТ????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одной было 96, второй - 84, третьей - 82.
молодухи совсем.

Гость||

А остальные умершие в КИМе от чего умерли, от поноса? Печатайте объективные данные! Родным и близким умерших от ковида, больно осознавать, что человек умер, а его даже в сводках нет!!

Гость||

Гость писал(a):

Вы лучше скажите когда СТРИТ????
Смотря какое значение Вы имеете ввиду?

Если покерный,то возможно идёт сейчас,когда есть выборочные аресты...

Гость||

коронавирус это пенсионная реформа !!

Гость||

Гость писал(a):

Печатайте объективные данные!
Тогда вакцины на всех не хватит и очередь будет на год...

Гость||

Откуда ковишки?— «Из Уханя, вестимо;

Отца, слышишь, забрали, а я убежал».

Гость||

Пусть Бог бережеот Вас. Люди берегите себе Аллах с нами. Мы все на одном лотке! !!!

Гость||

За такие новости следует наказывать. Люди мрут от переживаний.

Гость||

Походу интернет был создан не зря...)))

Гость||

Ой!Чего того не услышишь от солнечного ребенка)))

Гость||

Зажгут синий свет(хорошо не голубой) и услышишь...

Имя: Гость
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