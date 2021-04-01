За год пензенцам сообщили о 533 смертях от коронавируса

В среду, 31 марта, исполнился год с момента первого сообщения о смерти пациента с коронавирусом в Пензенской области. Тогда жертвой стал 75-летний мужчина, имевший многочисленные хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы.
За 12 месяцев оперативный штаб сообщил о 533 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией. Три жертвы были зарегистрированы за последние сутки. Из жизни ушли две женщины и мужчина.
Ему было 77. Кроме COVID-19, у него диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких и хронический бронхит.
Умершие женщины - в возрасте 92 и 54 лет. У обеих была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и артериальная гипертензия. У старшей - хронический атрофический гастрит, у младшей - ожирение II степени и послеоперационный гипотиреоз.
«Выписаны сегодня 155 человек. Итого выздоровевших - 38 938», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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