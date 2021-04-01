Происшествия

За год пензенцам сообщили о 533 смертях от коронавируса

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В среду, 31 марта, исполнился год с момента первого сообщения о смерти пациента с коронавирусом в Пензенской области. Тогда жертвой стал 75-летний мужчина, имевший многочисленные хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

За 12 месяцев оперативный штаб сообщил о 533 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией. Три жертвы были зарегистрированы за последние сутки. Из жизни ушли две женщины и мужчина.

Ему было 77. Кроме COVID-19, у него диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких и хронический бронхит.

Умершие женщины - в возрасте 92 и 54 лет. У обеих была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и артериальная гипертензия. У старшей - хронический атрофический гастрит, у младшей - ожирение II степени и послеоперационный гипотиреоз.

«Выписаны сегодня 155 человек. Итого выздоровевших - 38 938», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Первая новость должна быть позитивная, а пензаинформ все о смертях, дтп, пожары.....

Потом говорят почему из Пензы уезжают, так плохо живём. Первая новость она, как визитка должна оставлять позитивные впечатления о городе, губернии. ТЕМ БОЛЕЕ КАК ДЕНЬ НАЧНЁШЬ ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ!

Надо Мельниченко написать просьбу , чтобы сми начинали день с позитивных новостей. Повлиял на сми

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги.
ты не устал сам от себя?

Гость||

за год 533 связаных короной на область это не о чем жизнь не вечна закон природы слабый не выживает

Гость||

Гость писал(a):

Первая новость должна быть позитивная,
УРА!!! В ПЕНЗЕ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР!!!УЛЫБОК И СЧАСТЬЯ ВАМ!!!

Гость||

Это теперь к Кислову надо обращаться. Он по СМИ советник

Гость||

а Дина где?

Гость||

Гость писал(a):

ты не устал сам от себя?
Все заботы о Вас болезных,отвезут на свалку где нет забора...

Хотя Вы вероятно привыкли жить и умирать в говне и перемены к лучшему Вам чужды?

Здоровья Вам.

Гость||

а Вам видимо не терпится стать владельцем крематория?

Гость||

Гость писал(a):

привыкли жить и умирать в говне
А Вы живете видимо неплохо но хочется приумножить свои миллиарды владея крематорием

Гость||

Гость писал(a):

Это теперь к Кислову надо обращаться. Он по СМИ советник
Продал свободу? Деньги и власть?

Гость||

Гость писал(a):

а Вам видимо не терпится стать владельцем крематория?
Дамы и господа,товарищи и товарки.

В тексте написано на бюджетные деньги и от муниципального крематория доход будет иметь город,а не частное лицо. Иногда хоть включайте мозги,если ещё остались...

Гость||

Тут что призывы экстримизму? Почему нас обзывают терпилами? Куда смотрит ФСБ? Тролли толкают народ на баррикады. Всячески разжигают ненависть к определенной национальности.

Гость||

Желающие увидеть своими глазами все прелести захоронения в Чемодановке,могут съездить через недельку и посмотреть,когда всё зальёт талой водой и будет грязь и жижа.

Зрелище печальное,но такова жизнь и смерть простого пензенца.

Забора между свалкой и кладбищем нет.

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Имя: Гость
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