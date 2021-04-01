Происшествия

Стало известно, кто пострадал в ДТП на Окружной улице в Пензе

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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием такси, случившееся на улице Окружной в Пензе в четверг, 1 апреля.

По предварительным данным, в 12:20 напротив дома № 3 столкнулись автомобили BMW под управлением 33-летнего мужчины и Hyundai с символикой «Яндекс.Такси», за рулем которого находился 40-летний шофер.

От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. У такси оказался развороченным весь капот.

В результате аварии оба водителя получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото www.instagram.com/penza.seichas/
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Гость||

В четверг, 1 апреля, в Пензе произошло очередное ДТП с участием такси. Запись с места аварии выложил в Instagram проезжавший мимо очевидец.

Судя по кадрам, на улице Окружной, недалеко от перекрестка с Калинина, произошло столкновение двух автомобилей: BMW и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси».

От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. У такси оказался развороченным весь капот.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Также на фото, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», зафиксирована машина скорой помощи.

Гость||

пусть поменьше будет таких бмв

Гость||

Гость писал(a):

пусть поменьше будет таких бмв
Почему?

Гость||

Газон кто восстанавливать будет ?

Гость||

Гость писал(a):

пусть поменьше будет таких бмв

Почему?

а зачем они

Имя: Гость
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