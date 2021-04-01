Стало известно, кто пострадал в ДТП на Окружной улице в Пензе

01.04.2021 | 14:21

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием такси, случившееся на улице Окружной в Пензе в четверг, 1 апреля.

По предварительным данным, в 12:20 напротив дома № 3 столкнулись автомобили BMW под управлением 33-летнего мужчины и Hyundai с символикой «Яндекс.Такси», за рулем которого находился 40-летний шофер.

От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. У такси оказался развороченным весь капот.

В результате аварии оба водителя получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.