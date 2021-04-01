Происшествия

В Пензе машина «Яндекс.Такси» разбилась при столкновении с BMW

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В четверг, 1 апреля, в Пензе произошло очередное ДТП с участием такси. Запись с места аварии выложил в Instagram проезжавший мимо очевидец.

Судя по кадрам, на улице Окружной, недалеко от перекрестка с Калинина, произошло столкновение двух автомобилей: BMW и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси».

От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. У такси оказался развороченным весь капот.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Также на фото, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», зафиксирована машина скорой помощи.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

В Пензе автомобили такси нередко попадают в ДТП. 3 марта такое ЧП произошло на улице Баумана у завода «Пензмаш». 22 февраля на перекрестке Калинина и Свердлова столкнулись сразу два «Яндекс.Такси».

17 февраля у памятника «Катюша» (перекресток Свердлова и Баумана) машину с символикой «Яндекс.Такси» вынесло с дороги, она проехала несколько десятков метров по заснеженной обочине и врезалась в дерево. Передняя часть автомобиля оказалась разбита.

12 февраля у ТЦ «Онежский» на проспекте Строителей легковушка с таким же логотипом въехала боком на высокий сугроб, который даже не провалился под ее тяжестью.

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Источник — видео www.instagram.com/penza.seichas/
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