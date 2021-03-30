Происшествия

Причину смерти 40-летней зареченки на трассе М5 установит экспертиза

Печать

Во вторник, 30 марта, в районе села Чемодановка Бессоновского района смерть настигла 40-летнюю женщину.

Фото с места происшествия разместил на странице группы автомобилистов в Instagram очевидец происшествия.

На нем запечатлен микроавтобус с распахнутой задней дверью. Возле его задних колес лежит накрытое одеялом тело.

«Не доезжая Чемодановки, поворот на Лопатки! Время 15:15», - обозначил автор поста.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области рассказали, что в районе поворота с трассы М5 к селу Лопатки скончалась жительница Заречного, 1980 года рождения.

«При осмотре телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото www.instagram.com/sova_penza_avto
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте