Причину смерти 40-летней зареченки на трассе М5 установит экспертиза

30.03.2021 | 17:51

Во вторник, 30 марта, в районе села Чемодановка Бессоновского района смерть настигла 40-летнюю женщину.

Фото с места происшествия разместил на странице группы автомобилистов в Instagram очевидец происшествия.

На нем запечатлен микроавтобус с распахнутой задней дверью. Возле его задних колес лежит накрытое одеялом тело.

«Не доезжая Чемодановки, поворот на Лопатки! Время 15:15», - обозначил автор поста.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области рассказали, что в районе поворота с трассы М5 к селу Лопатки скончалась жительница Заречного, 1980 года рождения.

«При осмотре телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.