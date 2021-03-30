Происшествия

Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 530

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В Пензенской области продолжают ежедневно регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Во вторник, 30 марта, стало известно об уходе из жизни трех женщин и мужчины.

Самому старшему пациенту было 84 года. У него диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца с атеросклеротическим кардиосклерозом, нарушение ритма и проводимости, многоузловой зоб, эндогенную бронхиальную астму и острый менингит. Он имел кисту в почке и камни в желчном пузыре. Кроме того, у него был установлен электрокардиостимулятор.

Двум женщинам было по 62. Обе страдали диабетом II типа и другими сопутствующими заболеваниями.

Третьей было 56. У нее выявили атеросклероз и участки поверхностного некроза на груди и конечностях.

Таким образом, с начала пандемии оперштаю сообщил о 530 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 132 человека. Итого выздоровевших - 38 783», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Дианетика, это сектанская литература саентологической церкви.

Гость||

На туберкулёз БК+ уже внимние не обращают...

Гость||

Что за рекламу вешают? Уже сектантов рекламируют.

Гость||

Крематорий давно лучше кладбища. И люди вправе решать при жизни, как их похоронить. И церковь никак не влияет.

Гость||

Это что ещё за участки некроза ?

Гость||

Саентологическая церковь очень сильна в США, многие "звёзды" в этой секте.

Гость||

На туб. внимание обращают. За год умерло 8 чел.

Гость||

А где про женщину 50 лет, которая умерла 30.03.2021г. в 02 часа ночи в Областной больнице? COVID-19 она подхватила в больнице и ее подключали к аппарату ИВЛ.

Имя: Гость
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