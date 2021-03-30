Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 530

30.03.2021 | 20:23

В Пензенской области продолжают ежедневно регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Во вторник, 30 марта, стало известно об уходе из жизни трех женщин и мужчины.

Самому старшему пациенту было 84 года. У него диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца с атеросклеротическим кардиосклерозом, нарушение ритма и проводимости, многоузловой зоб, эндогенную бронхиальную астму и острый менингит. Он имел кисту в почке и камни в желчном пузыре. Кроме того, у него был установлен электрокардиостимулятор.

Двум женщинам было по 62. Обе страдали диабетом II типа и другими сопутствующими заболеваниями.

Третьей было 56. У нее выявили атеросклероз и участки поверхностного некроза на груди и конечностях.

Таким образом, с начала пандемии оперштаю сообщил о 530 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 132 человека. Итого выздоровевших - 38 783», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.