Происшествия

Коронавирус унес жизни троих пензенских мужчин

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Во вторник, 23 марта, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Ушли из жизни мужчины в возрасте 63, 64 и 74 лет.

По данным пресс-службы регионального правительства, все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

У старшего также был атеросклеротический кардиосклероз. У остальных: постинфарктный кардиосклероз, интерстициальный фиброз миокарда, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз и другие сопутствующие заболевания.

Причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб подтвердил 505 летальных случаев заражения COVID-19.

Выписали за последние сутки 153 человека. Теперь выздоровевших 37 791.

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Гость||

Почему не строят крематорий на деньги бюджета? Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?

Если не заразен,то к чему шумиха?

Похороннаая мафия не даёт строить?

Гость||

^^Процедура в крематории думаешь из дешевых( кроме того что сам крематорий дорогое удовольствие)? Думаешь там нет бизнесменов от смерти ? Такой умный возьми кредит и построй!

Имя: Гость
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