Коронавирус унес жизни троих пензенских мужчин

23.03.2021 | 20:28

Во вторник, 23 марта, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Ушли из жизни мужчины в возрасте 63, 64 и 74 лет.

По данным пресс-службы регионального правительства, все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

У старшего также был атеросклеротический кардиосклероз. У остальных: постинфарктный кардиосклероз, интерстициальный фиброз миокарда, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз и другие сопутствующие заболевания.

Причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб подтвердил 505 летальных случаев заражения COVID-19.

Выписали за последние сутки 153 человека. Теперь выздоровевших 37 791.