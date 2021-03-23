Коронавирус унес жизни троих пензенских мужчин

Во вторник, 23 марта, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Ушли из жизни мужчины в возрасте 63, 64 и 74 лет.
По данным пресс-службы регионального правительства, все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.
У старшего также был атеросклеротический кардиосклероз. У остальных: постинфарктный кардиосклероз, интерстициальный фиброз миокарда, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз и другие сопутствующие заболевания.
Причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб подтвердил 505 летальных случаев заражения COVID-19.
Выписали за последние сутки 153 человека. Теперь выздоровевших 37 791.
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