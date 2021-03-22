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Происшествия

В Кузнецке загорелся магазин строительных и отделочных материалов

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Две жертвы и крупный материальный ущерб - таков итог нескольких возгораний, произошедших на территории Пензенской области. Беда пришла в село Вышелей Городищенского района. Там в девятом часу вечера на улице Центральной вспыхнул частный дом площадью 50 квадратных метров.

«В результате пожара он выгорел полностью. На тушение привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава. При проливке и разборке конструкций обнаружены тела двух погибших. Это женщина 1964 года рождения и мужчина 1974 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Еще одно ЧП зарегистрировано в Кузнецке. Там пламя охватило товары в магазине, специализирующемся на продаже строительных и отделочных материалов.

«По прибытии на место пожара было обнаружено, что в бетонном одноэтажном здании горят стеллажи с продукцией на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. На тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава», - пояснила Анна Шупилова.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

петух опять он буянит

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