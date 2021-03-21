COVID-19 унес жизни 89-летнего мужчины и 52-летней женщины

В воскресенье, 21 марта, стало известно о том, что COVID-19 унес жизни еще двух жителей Пензенской области - мужчины 1931 года рождения и женщины 1968-го.
У мужчины сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий и аорты, постинфарктный кардиосклероз.
Женщина страдала ожирением IV степени.
Причиной смерти обоих пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
В этот же день выписаны 130 человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 37 466.
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