Происшествия

COVID-19 унес жизни 89-летнего мужчины и 52-летней женщины

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В воскресенье, 21 марта, стало известно о том, что COVID-19 унес жизни еще двух жителей Пензенской области - мужчины 1931 года рождения и женщины 1968-го.

У мужчины сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий и аорты, постинфарктный кардиосклероз.

Женщина страдала ожирением IV степени.

Причиной смерти обоих пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В этот же день выписаны 130 человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 37 466.

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Гость||

Почему не строят крематорий на деньги бюджета? Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?

Если не заразен,то к чему шумиха?

Похороннаая мафия не даёт строить?

Гость||

Гость писал(a):

Почему не строят крематорий на
Причем тут крематорий, в ямку и хлоркой посыпал -нет проблем.

Гость||

Сейчас про корону немного забудут! Будут пока другую новость мусолить.

Гость||

Постынфаркный вместо постинфарктный... Да, это сильно)))

Имя: Гость
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