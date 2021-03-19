Происшествия

Завершены поиски пропавшего почти месяц назад пензенца

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Завершены поиски 37-летнего жителя Пензы, о месте нахождения которого ничего не было известно с 25 февраля. 28-го его жена подала заявление о пропаже.

В пятницу, 19 марта, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись «Найден, жив».

Подробности поисков пензенца не сообщаются.

В январе успешно прошли поиски 41-летнего жителя Пензы: мужчина, пропавший 26-го числа, нашелся 29-го.

Также благополучно завершились приключения 83-летней жительницы Каменки, которая 1 марта ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Волонтеры распространили ориентировку на розыск пенсионерки. Престарелая женщина нашлась на следующий день.

Продолжаются поиски других пропавших людей: 37-летнего зареченца Андрея Панкова, 70-летнего пензенца Евгения Горденко, 44-летнего кузнечанина Василия Котова, 37-летнего жителя Пензенского района Михаила Максина, а также 44-летнего уроженца Мордовии Сергея Михейкина.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Бухал?

Гость||

Почему сразу бухал? Приятель в ЦПХ(женская общага) пропадал полтора месяца...

Гость||

Ах Лиза-Лиза.

Ты то тут при чём? Опять примазалась, бессовестная?

Гость||

детишки из Лизы ищут любой повод, чтобы напомнить о своей никчемной шарашке

Гость||

Гость писал(a):

детишки из Лизы ищут любой повод, чтобы напомнить о своей никчемной шарашке
Боюсь даже представить, что они с тобой сделали...

Гость||

Гость писал(a):

Боюсь даже представить, что они с тобой сделали...
Да к бабке не ходи - они его потеряли и потом искали. А он убегал.

Имя: Гость
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