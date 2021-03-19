Завершены поиски пропавшего почти месяц назад пензенца

19.03.2021 | 14:07

Завершены поиски 37-летнего жителя Пензы, о месте нахождения которого ничего не было известно с 25 февраля. 28-го его жена подала заявление о пропаже.

В пятницу, 19 марта, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись «Найден, жив».

Подробности поисков пензенца не сообщаются.

В январе успешно прошли поиски 41-летнего жителя Пензы: мужчина, пропавший 26-го числа, нашелся 29-го.

Также благополучно завершились приключения 83-летней жительницы Каменки, которая 1 марта ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Волонтеры распространили ориентировку на розыск пенсионерки. Престарелая женщина нашлась на следующий день.

Продолжаются поиски других пропавших людей: 37-летнего зареченца Андрея Панкова, 70-летнего пензенца Евгения Горденко, 44-летнего кузнечанина Василия Котова, 37-летнего жителя Пензенского района Михаила Максина, а также 44-летнего уроженца Мордовии Сергея Михейкина.