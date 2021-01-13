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Происшествия

Список жертв коронавируса в Пензенской области пополнили двое мужчин

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В Пензенской области выросло число жертв коронавирусной инфекции. В среду, 13 января, оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях (теперь подтверждено 347).

Оба умерших - мужчины. Кроме COVID-19 у них диагностировали атеросклероз и хроническую ишемическую болезнь сердца.

У младшего (57-летнего) также выявили локальную атрофию кардиомиоцитов и интерстициальный фиброз миокарда.

У старшего (в возрасте 79 лет) - атеросклеротический кардиосклероз и нефросклероз, артериальную гипертензию и дивертикулез толстой кишки. Известно, что ранее он перенес туберкулез.

«Выписаны сегодня 146 пациентов. Итого выздоровевших - 23 068», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда построите крематорий? Не зря В.В.Путин подписал закон о биологической безопастности.

Ковид мутирует...

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