Список жертв коронавируса в Пензенской области пополнили двое мужчин

13.01.2021 | 19:03

В Пензенской области выросло число жертв коронавирусной инфекции. В среду, 13 января, оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях (теперь подтверждено 347).

Оба умерших - мужчины. Кроме COVID-19 у них диагностировали атеросклероз и хроническую ишемическую болезнь сердца.

У младшего (57-летнего) также выявили локальную атрофию кардиомиоцитов и интерстициальный фиброз миокарда.

У старшего (в возрасте 79 лет) - атеросклеротический кардиосклероз и нефросклероз, артериальную гипертензию и дивертикулез толстой кишки. Известно, что ранее он перенес туберкулез.

«Выписаны сегодня 146 пациентов. Итого выздоровевших - 23 068», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.