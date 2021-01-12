Соцсети: В Засечном 21-летний парень упал с 9-го этажа

12.01.2021 | 15:58

Жительница села Засечного Пензенского района сообщила в соцсети Instagram о несчастном случае с 21-летним мужчиной. В ночь на 8 января он упал с 9-го этажа.

По словам женщины, инцидент произошел в промежутке с 1:30 до 4:00 на улице Фонтанной, 14. Молодой человек получил множественные переломы и около часа пролежал на холоде. Под утро его доставили в больницу.

Медики ампутировали пострадавшему ногу, в данный момент он находится в реанимации.

Автор поста обратилась к местным жителям с просьбой о помощи.

«Кто-нибудь имеет какую-либо информацию о случившемся? Может, видео с регистратора в машине напротив 2-го подъезда, какие-либо звуки, крики, ссоры?» - написала женщина.

В пресс-службе регионального УМВД России факт ЧП подтвердили.

«В отдел полиции поступила информация о госпитализации 21-летнего жителя Пензенского района. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, опрашиваются возможные свидетели, выясняются обстоятельства инцидента», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» правоохранители.