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Происшествия

Соцсети: В Засечном 21-летний парень упал с 9-го этажа

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Жительница села Засечного Пензенского района сообщила в соцсети Instagram о несчастном случае с 21-летним мужчиной. В ночь на 8 января он упал с 9-го этажа.

По словам женщины, инцидент произошел в промежутке с 1:30 до 4:00 на улице Фонтанной, 14. Молодой человек получил множественные переломы и около часа пролежал на холоде. Под утро его доставили в больницу.

Медики ампутировали пострадавшему ногу, в данный момент он находится в реанимации.

Автор поста обратилась к местным жителям с просьбой о помощи.

«Кто-нибудь имеет какую-либо информацию о случившемся? Может, видео с регистратора в машине напротив 2-го подъезда, какие-либо звуки, крики, ссоры?» - написала женщина.

В пресс-службе регионального УМВД России факт ЧП подтвердили.

«В отдел полиции поступила информация о госпитализации 21-летнего жителя Пензенского района. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, опрашиваются возможные свидетели, выясняются обстоятельства инцидента», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» правоохранители.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Полетал чувачок.

Гость||

Хохлы скачут на площадях, россияне скачут из окон.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о несчастном случае с 21-летним мужчиной. В ночь на 8 января он упал с 9-го этажа.
он в слюни был стопудово, к бабке не ходи.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Кто-нибудь имеет какую-либо информацию о случившемся? Может, видео с регистратора в машине напротив 2-го подъезда, какие-либо звуки, крики, ссоры?» - написала женщина.
Да, звуки были, присущие всем жителям засечного, но тут их написать нельзя. модератор потрёт.

Гость||

Гость писал(a):

Полетал чувачок.
решил стать птицей

Гость||

откуда в селе многоэтажка? ох уж эти двойные стандарты ПИ

Гость||

скрепная новость...

Гость||

Гость писал(a):

решил стать птицей
теперь на одной ноге, цаплей будет.

Гость||

с 9 летел и живой еще

Гость||

Отключать надо каменты к таким новостям.Толку не будет один злостный спам. Хорошо хоть живой остался.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо хоть живой остался.
не факт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

упал с 9-го этажа. ампутировали пострадавшему ногу, в данный момент он находится в реанимации.
Ну и зачем летел??

penzainform.ru писал(a):

Автор поста обратилась к местным жителям с просьбой о помощи.«Кто-нибудь имеет какую-либо информацию о случившемся? Может, видео с регистратора в машине напротив 2-го подъезда, какие-либо звуки, крики, ссоры?»
а ЗАЧЕМ собсссно? Всё вполне закономерно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
решил стать птицей
теперь на одной ноге, цаплей будет.
Там рядом домвероники. Приютят до конца жизни.

Гость||

а помнится там же типа заметное в том году тут новостили что взорвалось в квартире жив ли взрыватель? Как квартирку оказавшиеся в эпицентре хлопочка?

Гость||

Гость писал(a):

а помнится там же типа заметное в том году тут новостили что взорвалось в квартире жив ли взрыватель? Как квартирку оказавшиеся в эпицентре хлопочка?
Там на каждом доме крышная газовая котельня. Ждём....

Имя: Гость
Комментарий:

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