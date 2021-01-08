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Происшествия

Пензенцам сообщили об очередной жертве COVID-19

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Еще одна смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Пензенской области. В пятницу, 8 января, стало известно об уходе из жизни 62-летней женщины.

«Сопутствующие: миелопролиферативное заболевание, ишемическая болезнь сердца: атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, цирроз печени смешанного генеза, варикозное расширение вен пищевода», - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что у пациентки произошло пищеводное кровотечение. У нее диагностировали правосторонний гидроторакс и гидроперитонеум (скопление жидкости в плевральной и брюшной полости). Однако причиной смерти названа именно коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Эта смерть стала 335-й за время пандемии, о которой сообщил оперштаб.

Выписали 8 января 153 пациента. Теперь выздоровевших 22 333.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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