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Происшествия

Число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 333

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В Пензенской области продолжают умирать пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Во вторник, 5 января, стало известно о двух новых жертвах вируса. Оба - пожилые мужчины.

Одному из них было 82 года. Помимо COVID-19 у него диагностировали сахарный диабет II типа.

Второму было 83. В списке сопутствующих диагнозов: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, нарушение ритма и проводимости, артериальная гипертензия, нефроангиосклероз и ожирение I степени.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 333 жертвах опасной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны 137 человек. Итого выздоровевших - 21 875», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

мне смешно, хахахахахах, кто считает

Гость||

Очередной "шедевр" ПИ: "Оба оказались мужчинами".

Гость||

Гость писал(a):

Очередной "шедевр" ПИ: "Оба оказались мужчинами".
Ха-ха! Журналюшки отжигают.

Гость||

На земле мы этой только но гости, погостим немного и уйдём. Не лечат стариков, не хотят, зачем они? Только что то вон за Пахмутову и Добронравова, за Басилашвили, Фрейндлих почему то лечат и вылечат? А простых, которые всю жизнь с детства с военных лет пахали вместо лошадей, кто в цехах в гальванике работал их лечить не хотят, они ничего не стоят и от того что их не стало нашей Пензе всё равно. Тяжёлую утрату понесли только дети, если бы эти люди были бы наподобие керхенджанова( или как его там, это потеря для города и правительства. А тут бесчувственная Черемушкина.

Гость||

Эх и глупые же.... И поделом вам...

Гость||

Бывает не всем вирус подсилу

Гость||

А в Чувашии по 10-12 официально каждый день

Умирают от ковида.

Гость||

Вот они внуки, внучки .Время такое, ковид ещё больше разделил общество - на нужных ему и баласт в виде пенсионеров.

Гость||

А ни чего что от сердечно сосудистых заболеваний умирает 5000-5500 человек в год ,от онкологии 1500 - 1800 человек в год ,это разве сравнимые цифры ? Пензенская область в лидерах по онкологии в стране ,так почему у нас не объявляют режим ЧС или режим повышенной готовности ,по радиоактивному загрязнению региона ?

Гость||

22.08 Сердечно - сосудистыми и онкологией не заражаются.Здоровый образ жизни, генетика, экология !

Имя: Гость
Комментарий:

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