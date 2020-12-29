Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецке волонтеры и полиция ищут горожанина в черной одежде

Печать

В Кузнецке волонтеры и полиция разыскивают 44-летнего местного жителя Василия Владимировича Котова. 19 декабря мужчина ушел из дома, до сих пор о нем нет сведений.

Сообщение появилось на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 29 декабря.

«Заявление о пропаже мужчины поступило в отделение полиции от его матери 23 декабря», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Согласно ориентировке, рост кузнечанина - 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные короткие, глаза карие, на пальцах правой руки - татуировки. В день исчезновения на нем были черные куртка с капюшоном, штаны, шапка, обувь - ботинки такого же цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

сколько ходок?

Гость||

Котяра мож на делюгу куда поехал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте