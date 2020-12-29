В Кузнецке волонтеры и полиция ищут горожанина в черной одежде

29.12.2020 | 18:09

В Кузнецке волонтеры и полиция разыскивают 44-летнего местного жителя Василия Владимировича Котова. 19 декабря мужчина ушел из дома, до сих пор о нем нет сведений.

Сообщение появилось на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 29 декабря.

«Заявление о пропаже мужчины поступило в отделение полиции от его матери 23 декабря», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Согласно ориентировке, рост кузнечанина - 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные короткие, глаза карие, на пальцах правой руки - татуировки. В день исчезновения на нем были черные куртка с капюшоном, штаны, шапка, обувь - ботинки такого же цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.